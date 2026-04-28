Wolford-Aktie zieht trotzdem an: Jahresverlust vergrößert

Das Vorarlberger Textilunternehmen Wolford hat auch im Vorjahr bei einem rückläufigen Umsatz rote Zahlen geschrieben.

Der Umsatz ging um 14 Prozent auf knapp 76 Mio. Euro zurück. Der Verlust stieg gegenüber dem Jahr zuvor um rund 5,6 Mio. Euro auf 57,25 Mio. Euro, geht aus dem Geschäftsbericht des Unternehmens hervor.

Das seit Jahren defizitäre Unternehmen verwies auf Altlasten aus dem Jahr 2024. "Das Management nahm die Lieferantenbeziehungen wieder aktiv auf, setzte klare Prioritäten in Betrieb und Produktion und schärfte Entscheidungsbefugnisse - um eine strikte finanzielle Kontrolle sicherzustellen", teilte der Vorstand des Unternehmens mit.

Mehrheitsaktionär sprang ein

Im Retail- und Outlet-Bereich verzeichnete Wolford einen Rückgang um 27 Prozent nach unten. Das Sortiment wurde bereinigt, nicht profitable Geschäfte geschlossen. Das vergleichbare Filialnetz erzielte hingegen ein Wachstum im mittleren einstelligen Bereich.

Gesellschafterdarlehen sowie eine Kapitalerhöhung um gut 25,1 Mio. Euro durch den Mehrheitsaktionär Fosun Group im Sommer 2025 brachten Wolford das benötigte Kapital. Die Fosun Group hält derzeit 74,7 Prozent der Wolford-Aktien. In der zweiten Jahreshälfte 2025 stabilisierten sich Unternehmensangaben zufolge die operativen Abläufe schrittweise. Die Lieferfähigkeit und Liefertreue verbesserte sich. Sowohl bei Großhandelspartnern als auch bei Endkunden und Endkundinnen kehrte laut dem Vorstand die positive Dynamik zurück.

Allerdings konnten die Maßnahmen nicht verhindern, dass sich die Zahlen im Gesamtjahr gegenüber dem Jahr zuvor verschlechterten. Das negative Eigenkapital belief sich auf 114,63 Mio. Euro, nach minus 88,44 Millionen ein Jahr zuvor. Die Nettoverschuldung stieg von 84,25 Mio. Euro auf 119,19 Mio. Euro. Dementsprechend verschlechterte sich auch die Eigenkapitalquote auf minus 131,56 Prozent. Lediglich beim Betriebsergebnis (EBIT) erzielte das Textilunternehmen mit einem Minus von 40,16 Mio. Euro eine leichte Besserung, nach minus 42,63 Mio. Euro im Jahr 2024.

In Wien stieg die Wolford-Aktie schlussendlich um 1,41 Prozent auf 2,88 Euro.

fel/spo

APA