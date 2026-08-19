Wolford Aktie

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WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007

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19.08.2026 15:57:00

Wolford-Betriebsergebnis bleibt auch im ersten Halbjahr 2026 rot

Das Vorarlberger Textilunternehmen Wolford hat im ersten Halbjahr 2026 weiter mit Verlusten gekämpft. Zwar verbesserte sich das Betriebsergebnis (EBIT) gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025, es blieb mit -10,2 Mio. Euro aber dennoch rot. Im ersten Halbjahr 2025 hatte das EBIT -22,8 Mio. Euro betragen. Der Umsatz ging im Halbjahresvergleich von 33 auf 31 Mio. Euro zurück, informierte Wolford am Mittwoch. Das Unternehmen sprach von "Schritten in die richtige Richtung".

Die Zahlen im ersten Halbjahr 2026 bestätigten die kontinuierlichen Fortschritte bei der Restrukturierung von Wolford, hieß es. Die umgesetzten Maßnahmen zeigten positive Auswirkungen. Das Management überwache weiterhin eng die Liquidität, die operative Entwicklung und den Finanzierungsbedarf, wurde von Wolford betont. In der Beurteilung hinsichtlich des Weiterbestands von Wolford seien die Abhängigkeit des Konzerns von der Aktionärsunterstützung sowie von anderen Finanzierungsquellen berücksichtigt worden. Das Restrukturierungsprogramm werde so lange fortgesetzt, bis nachhaltige Profitabilität erreicht sei.

jh/ivn

ISIN AT0000834007 WEB http://www.wolford.com

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