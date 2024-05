Wolford verschiebt Hauptversammlung und wählt Aufsichtsrat neu

"Ein neuer Termin wird ehestmöglich bekannt gegeben", teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Dafür soll nun am 14. Juni eine außerordentliche Hauptversammlung "zu Wahlen in den Aufsichtsrat" stattfinden.

Wolford hat Ende April vorläufige Zahlen für das Jahr 2023 veröffentlicht, demnach wurde im operativen Geschäft vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit 17 Mio. Euro wieder ein starker Verlust geschrieben. Die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses wurde verschoben, da es nicht gelungen sei, "alle Finanzinformationen rechtzeitig zusammenzustellen". Dafür wurde Anfang Mai für ein Jahr ein zusätzliches Vorstandsmitglied bestellt. Regis Rimbert solle ab 6. Mai als Chief Transformation Officer "den weiteren Umbau des Unternehmens begleiten und vorantreiben", hieß es am 3. Mai.

tsk

ISIN AT0000834007 WEB http://www.wolford.com