Wolfspeed Aktie

Wolfspeed für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41JEH / ISIN: US97785W1062

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Zahlen präsentiert 06.05.2026 17:06:00

Wolfspeed-Aktie nimmt zu: Verluste steigen - Umsatz sinkt

Wolfspeed-Aktie nimmt zu: Verluste steigen - Umsatz sinkt

Der US-amerikanische Halbleiterkonzern Wolfspeed hat mit seiner Bilanzvorlage am Dienstagabend für Bewegung an den Börsenparketts gesorgt.

Das dritte Geschäftsquartal ist für Wolfspeed mit einem Ergebniseinbruch zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie sackte von -1,860 US-Dollar auf -3,05 US-Dollar ab, damit rutschte das Halbleiterunternehmen noch tiefer in die roten Zahlen. Analysten hatten zuvor ein EPS von -3,780 US-Dollar in Aussicht gestellt und zeigten sich positiv überrascht.

Der Umsatz lag mit 150,2 Millionen US-Dollar unter dem Vergleichswert des Vorjahres, der bei 185,4 Millionen US-Dollar gelegen hatte. Analysten hatten zuvor Erlöse von 150 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.

Die Wolfspeed-Aktie zeigt sich an der NYSE zeitweise 8,46 Prozent fester bei 39,73 US-Dollar.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Julia Walter, Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.at

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