Wolfspeed Aktie
WKN DE: A41JEH / ISIN: US97785W1062
|Zahlen präsentiert
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06.05.2026 17:06:00
Wolfspeed-Aktie nimmt zu: Verluste steigen - Umsatz sinkt
Das dritte Geschäftsquartal ist für Wolfspeed mit einem Ergebniseinbruch zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie sackte von -1,860 US-Dollar auf -3,05 US-Dollar ab, damit rutschte das Halbleiterunternehmen noch tiefer in die roten Zahlen. Analysten hatten zuvor ein EPS von -3,780 US-Dollar in Aussicht gestellt und zeigten sich positiv überrascht.
Der Umsatz lag mit 150,2 Millionen US-Dollar unter dem Vergleichswert des Vorjahres, der bei 185,4 Millionen US-Dollar gelegen hatte. Analysten hatten zuvor Erlöse von 150 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.
Die Wolfspeed-Aktie zeigt sich an der NYSE zeitweise 8,46 Prozent fester bei 39,73 US-Dollar.
Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Julia Walter, Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.at
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