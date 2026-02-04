Wolfspeed Aktie
WKN DE: A41JEH / ISIN: US97785W1062
|Zahlenvorlage
|
04.02.2026 22:30:45
Wolfspeed-Aktie schwach: Verluste ausgeweitet - Erwartungen verfehlt
Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2026 belief sich der Verlust je Aktie bei Wolfspeed auf 5,78 US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld beim EPS durchschnittlich einen Wert von -0,615 US-Dollar erwartet, nachdem im Vorjahresquartal ein Minus von 2,88 US-Dollar je Aktie in den Büchern stand.
Der Umsatz von Wolfspeed entwickelte sich daneben im Berichtszeitraum negativ: Der Siliziumkarbid-Konzern setzte 168,5 Millionen US-Dollar um - nach 180,5 Millionen US-Dollar im Vergleichsquartal des Vorjahres. Analysten hatten mit einem Rückgang auf 170,0 Millionen US-Dollar gerechnet.
Im nachbörslichen Handel an der NYSE reagiert die Wolfspeed-Aktie zeitweise mit Verlusten in Höhe von 10,99 Prozent auf 15,31 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
