Wolfspeed: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Wolfspeed hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 5,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wolfspeed -2,880 USD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,65 Prozent auf 168,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 180,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at