Wolfspeed gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Wolfspeed präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -2,66 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,860 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Wolfspeed 150,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 185,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at