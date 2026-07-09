Wolfspeed Aktie
WKN DE: A41JEH / ISIN: US97785W1062
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09.07.2026 13:29:28
Wolfspeed in the Spotlight After Filing Patent Infringement Lawsuit Against Navitas Semiconductor
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