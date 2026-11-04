Wolfspeed Aktie
WKN DE: A41JEH / ISIN: US97785W1062
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04.11.2026 23:36:55
Wolfspeed Shares Slide After Q1 Earnings Print: Here's Why
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Nachrichten zu Wolfspeed
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03.11.26
|Ausblick: Wolfspeed legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: Wolfspeed vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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15.10.26
|Siliziumkarbid im Fokus: Infineon stellt Wolfspeed-Lieferungen auf größere Wafer um - Aktien uneins (Dow Jones)
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19.08.26
|Ausblick: Wolfspeed gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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23.06.26
|Wolfspeed-Aktie verliert weiter massiv: Platzt jetzt die Hoffnung auf ein Comeback? (finanzen.at)
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06.05.26
|Wolfspeed-Aktie nimmt zu: Verluste steigen - Umsatz sinkt (finanzen.at)
Analysen zu Wolfspeed
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