Wolfspeed stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wolfspeed hat am 18.08.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Wolfspeed ein EPS von -0,230 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent auf 228,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 145,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,500 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Wolfspeed ein Ergebnis je Aktie von -0,930 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 746,20 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 626,70 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Verlust von 0,579 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 726,85 Millionen USD gelegen.

