Wolfspeed zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Wolfspeed hat am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,12 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 196,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 194,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at