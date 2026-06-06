Rosneft Aktie

Rosneft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3N5 / ISIN: US67812M2070

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06.06.2026 16:08:03

"Wollen Ölmarkt umgestalten": Rosneft-Chef: US-Energieriesen profitieren von Hormus-Blockade

Die Blockade der Straße von Hormus treibt die Ölpreise in die Höhe und heizt die globale Inflation an. Aus russischer Sicht sind gerade US-Energieunternehmen die größten Nutznießer der Situation.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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