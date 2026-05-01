Wolong Electric Group A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Wolong Electric Group A hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Wolong Electric Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,170 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Wolong Electric Group A im vergangenen Quartal 3,99 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wolong Electric Group A 4,04 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at