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01.05.2026 06:31:29
Wolong Electric Group A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Wolong Electric Group A hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Wolong Electric Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,170 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Wolong Electric Group A im vergangenen Quartal 3,99 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wolong Electric Group A 4,04 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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