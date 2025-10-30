|
Wolong Electric Group A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Wolong Electric Group A hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wolong Electric Group A ein EPS von 0,160 CNY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wolong Electric Group A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,94 Milliarden CNY im Vergleich zu 4,20 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
