Wolong Electric Group A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Wolong Electric Group A hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wolong Electric Group A ein EPS von 0,160 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wolong Electric Group A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,94 Milliarden CNY im Vergleich zu 4,20 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at