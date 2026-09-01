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01.09.2026 06:31:29
Wolong Electric Group A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Wolong Electric Group A lud am 30.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 CNY je Aktie generiert.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,80 Prozent auf 3,48 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,99 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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