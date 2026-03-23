Wolong Electric Group A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Wolong Electric Group A ließ sich am 20.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wolong Electric Group A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 CNY gegenüber 0,100 CNY im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,97 Prozent auf 3,49 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,05 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,720 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,510 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 15,38 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 5,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 16,21 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,760 CNY prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 16,08 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at