Wolong Real Estate Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Wolong Real Estate Group lud am 25.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Wolong Real Estate Group mit einem Umsatz von insgesamt 472,5 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,10 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 57,23 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at