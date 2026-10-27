Wolong Real Estate Group präsentierte Quartalsergebnisse

Wolong Real Estate Group hat am 24.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 339,4 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 319,6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at