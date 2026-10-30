|
30.10.2026 09:02:12
Wolters Kluwer Agrees To Divest German Consumer Tax Business For €40 Mln
(RTTNews) - Wolters Kluwer N.V. (WKL.AS), a provider of information solutions, software and services, on Friday announced that it has agreed to sell its German consumer tax business, Wolters Kluwer Steuertipps GmbH, to Buhl Data Service GmbH for 40 million euros.
The company said the divestment is expected to close in the next few days.
Steuertipps is expected to generate gross revenue of approximately 30 million euros in 2026, unaudited.
The company said the sale will help its Tax & Accounting division focus more on serving business and professional customers and support future growth.
On Thursday, Wolters Kluwer closed trading 1.07% higher at EUR 84.70 on the Amsterdam Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.