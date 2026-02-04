Wolverine Aktie
WKN DE: A0YD9R / ISIN: US9780061043
Wolverine Dumps 3.5 million Lucid Shares. Is the EV Maker a Sell?
According to its SEC filing dated Feb. 2, 2026, Wolverine Asset Management LLC reduced its exposure to Lucid Group (NASDAQ:LCID) by 3,522,200 shares in the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value is approximately $56.28 million based on the average Q4 stock price. The quarter-end value of the Lucid position decreased by $305.60 million, a figure that reflects both share sales and the stock’s price movement during the period.Lucid Group is a technology-driven automotive manufacturer focused on the development and production of advanced electric vehicles. The company leverages proprietary EV technology and vertical integration to compete in the premium segment of the electric vehicle market. With a strategy centered on innovation and direct-to-consumer sales, Lucid aims to differentiate itself through cutting-edge engineering and a luxury customer experience.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
