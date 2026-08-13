Wolverine World Wide Aktie
WKN: 855987 / ISIN: US9780971035
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13.08.2026 12:44:54
Wolverine World Wide Announces Increase In Q2 Profit
(RTTNews) - Wolverine World Wide (WWW) reported a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $31.2 million, or $0.37 per share. This compares with $26.8 million, or $0.32 per share, last year.
Excluding items, Wolverine World Wide reported adjusted earnings of $0.40 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.8% to $506.4 million from $474.2 million last year.
Wolverine World Wide earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $31.2 Mln. vs. $26.8 Mln. last year. -EPS: $0.37 vs. $0.32 last year. -Revenue: $506.4 Mln vs. $474.2 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.55 To $ 1.65 Full year revenue guidance: $ 1.980 B To $ 2.000 B
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Nachrichten zu Wolverine World Wide Inc.
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13.05.26
|Ausblick: Wolverine World Wide legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Wolverine World Wide Inc.
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