Wolverine World Wide informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Wolverine World Wide hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 470,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 505,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at