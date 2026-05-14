Wolverine World Wide Aktie
WKN: 855987 / ISIN: US9780971035
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14.05.2026 12:42:02
Wolverine World Wide Reveals Rise In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - Wolverine World Wide (WWW) revealed a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $20.2 million, or $0.24 per share. This compares with $12.1 million, or $0.15 per share, last year.
Excluding items, Wolverine World Wide reported adjusted earnings of $0.25 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.0% to $457.6 million from $412.3 million last year.
Wolverine World Wide earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $20.2 Mln. vs. $12.1 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.15 last year. -Revenue: $457.6 Mln vs. $412.3 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.43 To $ 1.58 Full year revenue guidance: $ 1.960 B To $ 1.985 B
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