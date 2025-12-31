|
Wolverine's 34% Stock Price Drop Tests a New $54 Million Institutional Bet
On November 13, Hong Kong-based Oxbow Capital Management disclosed a new position in Wolverine World Wide (NYSE:WWW) valued at $54.43 million, according to an SEC filing.According to a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 13, Oxbow Capital Management initiated a new equity position in Wolverine World Wide (NYSE:WWW) during the third quarter. The fund acquired 1.98 million shares, bringing its quarter-end stake in the company to $54.43 million or 9.5% of its $570.77 million in reportable U.S. equity assets.Top five holdings post-filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
