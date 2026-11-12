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12.11.2026 06:31:28
WOLVES HAND: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
WOLVES HAND hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25,30 JPY. Im Vorjahresviertel hatte WOLVES HAND 22,13 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat WOLVES HAND 1,70 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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