WOLVES HAND gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

WOLVES HAND hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 45,30 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WOLVES HAND 39,06 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WOLVES HAND im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,84 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 124,88 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 79,34 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat WOLVES HAND im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,16 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 5,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at