WOLVES HAND stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

WOLVES HAND präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 39,49 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16,49 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,52 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,29 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at