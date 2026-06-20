Republic Aktie
WKN DE: A0MZ6F / ISIN: BG1100059986
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21.06.2026 00:27:20
Woman killed, hundreds evacuate in Dominican Republic hotel fire
A huge fire tore through a four-star beach resort in the Dominican Republic, killing one woman. About 1,700 tourists were evacuated as the fire appeared to destroy most of the hotel.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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