Woman turned away from UK-Italy flight due to ill child has benefit stopped
Family denied entry at gate after one of her children had epileptic fit, but HMRC said she boarded one-way flightA woman has had her child benefit stopped after booking a holiday to Italy because HMRC inferred she had emigrated – even though she and her family did not board the flight.Sally, her three children and her partner were going on holiday to Italy last July, but were refused boarding after one of the children had an epileptic fit at the departure gate. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
