WOMBO bringt KI-gesteuerten, lippensynchronen Spaß auf Huawei-Geräte mit Start auf AppGallery

WOMBO erschließt mit der Einführung der AppGallery das globale Publikum von Huawei, nachdem es auf verschiedenen Plattformen international erfolgreich ist.

SHENZHEN, China, 9. August 2021 /PRNewswire/ -- Die weltweit führende Lippensynchronisations-App WOMBO ist seit letztem Monat auf AppGallery verfügbar und bietet Huawei-Nutzern auf der ganzen Welt KI-gestützte Lippensynchronisation. WOMBO nutzt KI, um mit einem einzigen Bild im Handumdrehen witzige und lustige Lippensynchronisationsvideos zu erstellen. In drei einfachen Schritten können Benutzer von Huawei-Geräten virale Videos von ihren Freunden und ihrer Familie erstellen und ihre benutzerdefinierten Clips in sozialen Medien teilen.

Nach der Markteinführung im März 2021 eroberte WOMBO die Welt im Sturm: Im ersten Monat wurden mehr als 10 Millionen Downloads verzeichnet, und im zweiten Quartal stand es bereits auf Platz 32 der weltweiten Top-Downloads. WOMBO ist jetzt offiziell die am schnellsten wachsende kanadische Verbraucher-App aller Zeiten.

„Wir freuen uns sehr, WOMBO durch unsere Partnerschaft mit AppGallery weltweit zu verbreiten", sagt Ben Benkhin, CEO von WOMBO. „Die Freude und das Lachen zu sehen, das wir unseren Nutzern seit März schenken konnten, war unglaublich, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Huawei, während wir unsere globale Präsenz weiter ausbauen."

Huawei bietet Technologie-Support für Partner

Als einer der am schnellsten wachsenden App-Marktplätze der Welt und als drittgrößter Marktplatz weltweit zeigt AppGallery, wie Entwickler die umfangreiche betriebliche Unterstützung und Anleitung von Huawei nutzen können, um ihr Potenzial auszuschöpfen.

WOMBO ist ein weiteres Beispiel für eine App, die den HMS Core von Huawei nutzt und mit HUAWEI Ads und IAP-Kits integriert ist, um mehr Berührungspunkte mit AppGallery-Nutzern für ein nahtloses Freemium-Basisangebot und ein flexibles IAP-Zahlungssystem für Premium-Abonnements zu bieten.

„Nachdem wir das Potenzial von WOMBO bereits gesehen haben, war die Zusammenarbeit mit Huawei großartig, um zu verstehen, wie wir die Freude, die es bringt, noch weiter steigern können", so Ben Benkhin. „Der Einführungsprozess war einfach und angenehm, mit großartiger Unterstützung und Anleitung während des gesamten Prozesses.

WOMBO steht ab sofort zum Download über AppGallery bereit.

Informationen zu AppGallery- einer der drei größten App-Marktplätze weltweit

Als einer der drei größten App-Marktplätze weltweit bietet AppGallery eine große Auswahl an globalen und lokalen Apps in 18 Kategorien, darunter Navigation und Transport, Nachrichten, soziale Medien und mehr. AppGallery ist in mehr als 170 Ländern und Regionen mit über 550 Millionen monatlich aktiven Nutzern weltweit verfügbar. Huawei arbeitet mit 4,5 Millionen Entwicklern auf der ganzen Welt zusammen, und im Jahr 2020 erreichten die Downloads von AppGallery insgesamt 384,4 Milliarden.

Informationen zu WOMBO Studios, Inc.

Mit WOMBO können Sie Bilder zum Leben erwecken. Mithilfe modernster Technologie verwandelt unser WOMBO KI-Algorithmus Bilder von Ihnen, Ihren Freunden, Ihrer Familie oder wem auch immer mühelos in schnelle und ausdrucksstarke Videos.

Wir erweitern die Grenzen dessen, was man mit einem einzigen Selfie machen kann. Menschen auf der ganzen Welt nutzen WOMBO, um witzige, schräge und ausdrucksstarke Lippensynchronisationsvideos zu erstellen. Laden Sie WOMBO herunter und stimmen Sie noch heute in den Chor ein! Sie können uns unter http://w.ai/ besuchen, um mehr zu erfahren!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1589794/WOMBO.jpg