Safe Aktie
WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0
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29.09.2026 15:31:27
Women and children displaced by Nepal's floods say safe housing, privacy and stability remain out of reach as they try to rebuild their lives
Families living in temporary shelters in northern Nepal say safety and privacy remain out of reach as concerns about trafficking and abuse mount.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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