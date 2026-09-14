WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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14.09.2026 17:11:23
Women's Basketball World Cup: Can Germany harness a boom?
Germany thrilled fans at the Women's Basketball World Cup. But even if this sparked a boom in the women's game, the infrastructure simply isn't ready for it.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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