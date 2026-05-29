Wonder Electricals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Wonder Electricals hat am 28.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wonder Electricals ein EPS von 0,690 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,52 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 19,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,12 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Wonder Electricals hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,680 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,42 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 26,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,55 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 8,95 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at