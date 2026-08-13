Wonder Electricals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Wonder Electricals hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,30 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 50,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,55 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,34 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at