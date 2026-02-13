Wonder Electricals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Wonder Electricals stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,04 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,380 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 1,53 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 31,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wonder Electricals 2,22 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at