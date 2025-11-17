WonderFi Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

WonderFi Technologies hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,9 Millionen CAD – ein Plus von 52,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WonderFi Technologies 7,2 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at