WonderFi Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

WonderFi Technologies präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 6,9 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 57,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WonderFi Technologies 16,4 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at