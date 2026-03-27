WonderFi Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

WonderFi Technologies hat am 24.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz lag bei 9,3 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 53,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,38 Prozent auf 45,97 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 57,74 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at