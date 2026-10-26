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26.10.2026 06:31:29
Wonderful Times Group AB: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Wonderful Times Group AB hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Wonderful Times Group AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,320 SEK je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 23,7 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,0 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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