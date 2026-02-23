23.02.2026 06:31:29

Wonderful Times Group AB informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Wonderful Times Group AB hat am 20.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,170 SEK je Aktie erzielt worden.

Wonderful Times Group AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27,9 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,700 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,330 SEK erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 85,80 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahr hatte Wonderful Times Group AB 78,79 Millionen SEK umgesetzt.

