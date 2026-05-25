25.05.2026 06:31:29

Wonderful Times Group AB informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Wonderful Times Group AB lud am 22.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,07 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,110 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 18,8 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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