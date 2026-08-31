Wonderful Times Group AB stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Wonderful Times Group AB präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,30 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wonderful Times Group AB -0,050 SEK je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,8 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 18,2 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at