AGNC Investment b Aktie
WKN DE: A2ASWX / ISIN: US00123Q3020
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05.04.2026 02:15:00
Wondering What AGNC Investment Is Worth? The REIT Tells You Every Quarter.
Dividend investors often place too much emphasis on a stock's dividend yield. While that's understandable to some degree, it can lead you into troubling waters if you aren't careful. AGNC Investment's (NASDAQ: AGNC) 14% yield is an example of the issue. Here's what you need to know, including the company's regular reporting of what the business is really worth.AGNC Investment is a mortgage real estate investment trust (REIT). It oversees a portfolio of bond-like securities that are created by pooling individual mortgages. In this way, it operates a bit like a mutual fund. Which is interesting because mutual funds report the value of their portfolio, known as net asset value (NAV), on a daily basis. AGNC Investment reports its tangible net book value every quarter, which is roughly similar to NAV.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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