05.02.2026 06:31:28
Wonderla Holidays legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Wonderla Holidays hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,28 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,44 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Wonderla Holidays im vergangenen Quartal 1,35 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wonderla Holidays 1,22 Milliarden INR umsetzen können.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,70 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1,45 Milliarden INR belaufen hatte.
