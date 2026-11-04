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04.11.2026 06:31:28
Wonderla Holidays: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Wonderla Holidays ließ sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wonderla Holidays die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,270 INR erwirtschaftet worden.
Wonderla Holidays hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 801,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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