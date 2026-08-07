Wonderla Holidays verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wonderla Holidays hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 11,48 INR gegenüber 8,29 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,43 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wonderla Holidays einen Umsatz von 1,68 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at