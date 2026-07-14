WonderPlanet präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

WonderPlanet hat am 13.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 12,04 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -45,860 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 466,0 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 478,2 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at