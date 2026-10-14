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14.10.2026 06:31:29
WonderPlanet stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
WonderPlanet hat am 13.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 14,88 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 30,08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WonderPlanet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 26,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 496,7 Millionen JPY im Vergleich zu 674,2 Millionen JPY im Vorjahresquartal.
WonderPlanet vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 129,400 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -51,630 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 2,32 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 1,94 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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