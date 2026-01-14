|
WonderPlanet stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
WonderPlanet lud am 13.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 47,26 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -26,280 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat WonderPlanet im vergangenen Quartal 477,2 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WonderPlanet 531,5 Millionen JPY umsetzen können.
