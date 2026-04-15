WonderPlanet veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

WonderPlanet hat am 13.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -55,22 JPY. Ein Jahr zuvor waren -9,570 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat WonderPlanet im vergangenen Quartal 505,0 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WonderPlanet 632,8 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at